Медведева снялась в фотосессии в белом полупрозрачном платье

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала видео с новой фотосессии.

23-летняя фигуристка снялась в фотосессии в белом полупрозрачном платье. Медведева в соцсетях выложила видео и подписала: «Скоро новые фото».

Ранее Медведева рассказала, что интересуется ли модой.

Она является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.