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Сегодня, 23:18

Медведева снялась в фотосессии в белом полупрозрачном платье

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала видео с новой фотосессии.

23-летняя фигуристка снялась в фотосессии в белом полупрозрачном платье. Медведева в соцсетях выложила видео и подписала: «Скоро новые фото».

Ранее Медведева рассказала, что интересуется ли модой.

Она является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Евгения Медведева
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