Медведева: «Интересуюсь модой, но не так активно в последнее время»

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, интересуется ли модой.

«Интересуюсь, но не так активно в последнее время. Сейчас я выбираю комфорт. А вообще мне только 23 года и я в поисках своего стиля. Это нормально», — цитирует Медведеву Hello!