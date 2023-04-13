Медведева: «Интересуюсь модой, но не так активно в последнее время»
Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, интересуется ли модой.
«Интересуюсь, но не так активно в последнее время. Сейчас я выбираю комфорт. А вообще мне только 23 года и я в поисках своего стиля. Это нормально», — цитирует Медведеву Hello!
23-летняя фигуристка является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.
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