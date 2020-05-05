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«Эксклюзивный рейс». Мария Погребняк показала откровенное фото с идеальным прессом

08:46
Мария Погребняк. Фото Instagram.
Мария Погребняк. Фото Instagram.

Модель и супруга известного футболиста Мария Погребняк выложила новый пост в Instagram. На фото она загорает на пляже.

— Ну не могу я в майские не уехать! Все-таки отрыла эксклюзивный рейс до белого песка, — написала Мария Погребняк.

За это в комментариях ее стали обвинять в нарушении карантина. Позже она выложила видео, которое доказывало, что это фото было смонтировано в домашних условиях.

— Учитесь у Маши, как создать себе лухари в любой обстановке, — написала Погребняк.

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