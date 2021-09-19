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Ефимова показала фото из отпуска в ярко-зеленом купальнике

06:00
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фотографии с отпуска в ярко-зеленом купальнике.

«Долгожданный отпуск», — написала Ефимова.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом.

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