Ефимова показала фото из отпуска в ярко-зеленом купальнике
06:00
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram.
29-летняя спортсменка выложила фотографии с отпуска в ярко-зеленом купальнике.
«Долгожданный отпуск», — написала Ефимова.
На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом.
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