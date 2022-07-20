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Двухметровая баскетболистка Вадеева опубликовала фото в белом купальнике

Читать «СЭ» в
Мария Вадеева.
Мария Вадеева.
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Российская баскетболистка Мария Вадеева поделилась с подпсичиками новыми фотографиями в социальных сетях. Она выложила откровенное фото в белом купальнике.

Мария Вадеева.
Мария Вадеева.

Центровая, рост которой составляет почти 2 метра, выступает за екатеринбургскую команду УГМК и является капитаном женской сборной России.

Ранее центровая сборной России по баскетболу рассказывала о комплексе из своего детства. Как оказалось, в юном возрасте Мария стеснялась своего высокого роста.

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