Двухметровая баскетболистка Вадеева опубликовала фото в белом купальнике

Российская баскетболистка Мария Вадеева поделилась с подпсичиками новыми фотографиями в социальных сетях. Она выложила откровенное фото в белом купальнике.

Мария Вадеева.

Центровая, рост которой составляет почти 2 метра, выступает за екатеринбургскую команду УГМК и является капитаном женской сборной России.

Ранее центровая сборной России по баскетболу рассказывала о комплексе из своего детства. Как оказалось, в юном возрасте Мария стеснялась своего высокого роста.