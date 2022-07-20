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Сегодня, 15:42

Жена хоккеиста Локтионова опубликовала фото в свадебном мини-платье

Читать «СЭ» в
Жена Андрея Локтионова.
Жена Андрея Локтионова.
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Жена известного российского хоккеиста Андрея Локтионова — Кристина — выложила новое фото в социальных сетях. На нем она в свадебном мини-платье белого цвета.

Жена Андрея Локтионова.
Жена Андрея Локтионова.

Подписчики поздравили ее с предполагаемым важным событием в жизни.

«Море любви и счастья вашей семье».

«Вот это крутизна».

В 2020 году в семье чемпиона мира 2014 года в составе сборной России, обладателя Кубка Стэнли Андрея Локтионова родился сын.

Андрей Локтионов
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