Жена хоккеиста Локтионова опубликовала фото в свадебном мини-платье

Жена известного российского хоккеиста Андрея Локтионова — Кристина — выложила новое фото в социальных сетях. На нем она в свадебном мини-платье белого цвета.

Жена Андрея Локтионова.

Подписчики поздравили ее с предполагаемым важным событием в жизни.

«Море любви и счастья вашей семье».

«Вот это крутизна».

В 2020 году в семье чемпиона мира 2014 года в составе сборной России, обладателя Кубка Стэнли Андрея Локтионова родился сын.