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Сегодня, 21:00

Гимнастка Севастьянова показала фото в белых трусиках в дырочку

Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.
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Гимнастка Каролина Севастьянова выложила новую фотографию в своих социальных сетях.

Она показала, как отдыхает на пляже в Монте-Карло. На девушке купальник белого цвета, который выполнен с эскизами в виде миниатюрных дырочек.

Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.

Напомним, Каролина Севатьсянова стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне в 2012-м году. Она вошла в победный состав сборной России в групповом многоборье.

После Олимпиады в Лондоне она объявила о завершении карьеры.

Каролина Севастьянова
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