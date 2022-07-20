Гимнастка Севастьянова показала фото в белых трусиках в дырочку

Гимнастка Каролина Севастьянова выложила новую фотографию в своих социальных сетях.

Она показала, как отдыхает на пляже в Монте-Карло. На девушке купальник белого цвета, который выполнен с эскизами в виде миниатюрных дырочек.

Каролина Севастьянова.

Напомним, Каролина Севатьсянова стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне в 2012-м году. Она вошла в победный состав сборной России в групповом многоборье.

После Олимпиады в Лондоне она объявила о завершении карьеры.