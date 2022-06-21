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Сегодня, 22:54

Девушка футболиста Игнатьева похвасталась большой грудью в синем бикини

Читать «СЭ» в
Аида Уразбахтина.
Аида Уразбахтина.
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Аида Уразбахтина, девушка полузащитника Владислава Игнатьева, опубликовала в своих соцсетях фотографию с отдыха в Турции.

На снимке она позирует перед камерой в шляпе, очках и в синем бикини.

Уразбахтина была участницей шестого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.

35-летний Игнатьев покинул «Рубин» по окончании сезона-2021/2022 в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах за казанцев и забил 1 гол.

Аида Уразбахтина.
Аида Уразбахтина.

Владислав Игнатьев
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