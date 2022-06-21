Девушка футболиста Игнатьева похвасталась большой грудью в синем бикини

Аида Уразбахтина, девушка полузащитника Владислава Игнатьева, опубликовала в своих соцсетях фотографию с отдыха в Турции.

На снимке она позирует перед камерой в шляпе, очках и в синем бикини.

Уразбахтина была участницей шестого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.

35-летний Игнатьев покинул «Рубин» по окончании сезона-2021/2022 в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах за казанцев и забил 1 гол.