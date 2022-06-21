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Сегодня, 18:13

Гимнастка Севастьянова выложила откровенное фото, подчеркнув плоский живот

Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

На снимках спортсменка, одетая в платье в горошек, позирует перед камерой.

Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.

В глаза также бросается сильный загар Севастьяновой.

Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова.

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.

Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Каролина Севастьянова
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