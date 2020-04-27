«Даже сейчас меня осуждают за то, что я в 21 ушла от мужа-абьюзера». Седокова рассказала, почему ушла от Белькевича

Российская певица Анна Седокова рассказаал, почему ушла от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Они поженились в июне 2004 года, в браке у пары родилась дочка Алина. Однако певица ушла от мужа.

В настоящее время Седокова встречается с игроком «Химок» Янисом Тимма.

— Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведенной женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной.

Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у нее мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании — да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребенок, играющий на трех музыкальных инструментах.

О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.

И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я . Как там говорится, «богатая и успешная». Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.

Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть, — написала Седокова.

Белькевич на протяжении карьеры играл за киевское «Динамо» и бакинский «Интер», а также сборную Белоруссии.