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Бывшая жена Кокорина в откровенном наряде поздравила мужчин с праздником

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Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, опубликовала новое фото в соцсетях.

Девушка в откровенном наряде поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

«С праздником вас, дорогие и драгоценные мужчины», — подписала фото Валитова.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года стало известно, что девушка рассталась с футболистом.

Дарья Валитова
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