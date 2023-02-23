Бывшая жена Кокорина в откровенном наряде поздравила мужчин с праздником

Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, опубликовала новое фото в соцсетях.

Девушка в откровенном наряде поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

«С праздником вас, дорогие и драгоценные мужчины», — подписала фото Валитова.

Дарья Валитова. Фото Соцсети

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года стало известно, что девушка рассталась с футболистом.