Бывшая жена Кокорина в откровенном наряде поздравила мужчин с праздником
Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, опубликовала новое фото в соцсетях.
Девушка в откровенном наряде поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.
«С праздником вас, дорогие и драгоценные мужчины», — подписала фото Валитова.
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года стало известно, что девушка рассталась с футболистом.
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