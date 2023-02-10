Трусова показала фото и видео с подводной фотосессии в образе русалки

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

18-летняя девушка выложила снимки оригинальной подводной фотосессии, во время которой она предстала в образе русалки.

В нынешнем сезоне фигуристка завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.