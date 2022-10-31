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Женская лига

Сегодня, 17:05

«Вот это попочка». Бывшая жена Кокорина сверкнула пышными формами в откровенной фотосессии

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Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
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Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Ариса» Александра Кокорина опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Она приняла участие в откровенной фотосессии.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Ранее Валитова выложила в социальных сетях фотографии в черном платье с глубоким декольте и открытыми плечами.

Также в социальных сетях она отправила воздушный поцелуй всем своим подписчикам.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

Дарья Валитова
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