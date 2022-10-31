«Вот это попочка». Бывшая жена Кокорина сверкнула пышными формами в откровенной фотосессии

Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Ариса» Александра Кокорина опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Она приняла участие в откровенной фотосессии.

Дарья Валитова. Фото Соцсети

Дарья Валитова. Фото Соцсети

Дарья Валитова. Фото Соцсети

Дарья Валитова. Фото Соцсети

Ранее Валитова выложила в социальных сетях фотографии в черном платье с глубоким декольте и открытыми плечами.

Также в социальных сетях она отправила воздушный поцелуй всем своим подписчикам.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.