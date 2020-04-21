Бывшая ведущая клубного канала «Спартака» хотела выйти замуж за Овечкина

Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова рассказала, что в детстве была влюблена в хоккеиста Александра Овечкина.

— С детства я мечтала выйти замуж за Овечкина, но этого не вышло. В итоге у него девочка, я ее не знаю, но она от спорта далека. Спортсмены сконцентрированы на своих достижениях. Я никогда не была знакома с Овечкиным. У меня была детская мечта — Овечкин. Тогда я говорила: вырасту и выйду за него замуж, — сказала Юлия Ушакова в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

Овечкин женат на дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Пара воспитывает сына Сергея и ждет второго ребенка.

Ушакова работала в «Спартаке» до декабря 2019 года.