Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
17:49
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новый пост. Россиянка показала подписчикам откровенное фото, закрыв оголенную грудь рукой.
Девушка в солнцезащитных очках сидит в бассейне с напитком. В геопозиции отмечен греческий остров Миконос.
«Отдых», — написала Грачева.
Норманн расстался с Виолеттой в апреле 2021-го.
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