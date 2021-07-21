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Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью

17:49
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram
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Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новый пост. Россиянка показала подписчикам откровенное фото, закрыв оголенную грудь рукой.

Девушка в солнцезащитных очках сидит в бассейне с напитком. В геопозиции отмечен греческий остров Миконос.

«Отдых», — написала Грачева.

Норманн расстался с Виолеттой в апреле 2021-го.

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