«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото у нее глубокое декольте.

«Иногда я могу быть милой», — подписала фото спортсменка.

26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье, двукратная чемпионка Европы. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.