«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте
22:44
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото у нее глубокое декольте.
«Иногда я могу быть милой», — подписала фото спортсменка.
26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье, двукратная чемпионка Европы. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
Читайте также
6
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю