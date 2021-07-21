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«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте

22:44
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото у нее глубокое декольте.

«Иногда я могу быть милой», — подписала фото спортсменка.

26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье, двукратная чемпионка Европы. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Евгений Петров все материалы автора

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