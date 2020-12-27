Бузова и Сычев оценили номер Исинбаевой ее словами и спародировали Тарасову: «Чего-то не хватило!»

Участники шоу «Ледниковый период» оценили выступление члена жюри, двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой и продюсера передачи Ильи Авербуха. В финальном выпуске сезона пара выступила вне конкурса под саундтрек из культового британского ситкома «Дживс и Вустер».

После выступления участники поделились мнением о прокате, пародируя Исинбаеву с ее ставшими популярными фразами и главу жюри Татьяну Тарасову.

«Илья, как ты ее катал, как ты ее оберегал! Лена, я понимаю, с вашим ростом и ногами было тяжело, но, Илья, вы — просто мегапрофессионал. Лена, я тоже спортсмен, тоже боец. Видно было, чувствовалось, что вы сегодня зажаты. Я знаю, вам будет тяжело на этом проекте, но я чувствую потенциал. 6.0, 6.0, но чего-то не хватило. До моего мозжечка дойдет информация, возможно, до вашего тоже дойдет, чего конкретно вам не хватило сегодня», — сказала известная телеведущая и певица Ольга Бузова, растягивая слова на манер Тарасовой.

«После этого трудно что-то сказать. Лена, ваш прогресс просто потрясающий и достоин восхищения. Внутри вас столько страсти и огня! У партнера вашего каменное лицо, как? Он не дает вам полностью раскрыться. Я поставил сегодня 6.0, 6.0 только потому, что мне сегодня всего хватило», — добавил бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.

Победителем седьмого сезона шоу «Ледниковый период» стала пара Ольга Кузьмина/Александр Энберт.