Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала (18+)

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. Фотосессию для нее провела знаменитый фотограф Энни Лейбовиц, автор снимка беременной Деми Мур 1991 года.

Напомним, что Уильямс не выходила на корты после победы на Australian Open в январе, после чего объявила о беременности.