Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала (18+)

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. Фотосессию для нее провела знаменитый фотограф Энни Лейбовиц, автор снимка беременной Деми Мур 1991 года.
Напомним, что Уильямс не выходила на корты после победы на Australian Open в январе, после чего объявила о беременности.
V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k– VANITY FAIR (@VanityFair) 27 июня 2017 г.
Thomas_Boy_
Я бы точно побежал. Но ведь догонит. Так что лучше с ней не сталкиваться.
18:46 28 июня
$n10nep$
Ну и что здесь кошмарного? Только предложи - каждый бы побежал, да еще и денег доплатил бы. Повар в лидирующей группе был бы))
16:57 28 июня
окопов
кошмар какой
14:13 28 июня
Григорич
Ужас, какая страсть!
01:34 28 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Ау, ""ценители женской красоты"", а у шары шугарповны сахарковой даже залететь сил не хватает!!!! Видимо, ""там"" тоже ТРАВМЫ..... Сидит, "бидалага", на плёнку мемуары надиктовывает.
19:10 27 июня
Мару_Саймон
Bomber3000, ты невероятно прав:)
17:42 27 июня
top220
походу,братан уильямс на пивко налегает)))
17:40 27 июня
oleg.bob
Кошмар!
17:38 27 июня
lavrentev01
и как я жил без этой информации
17:19 27 июня
БорщисалО
А точно беременная? Может таки было? ну и тема сисег.. как обычно..
17:01 27 июня
П_о_в_а_р
Как остановить кровь из глаз? СПАСИТИ!!!!!!!!!!!!!!
17:00 27 июня
NicolasHomme
Жуть ... зачем это надо было Серене? :)
16:51 27 июня
psevdonim777
у гусаров обвисло всё, что может висеть
16:45 27 июня
Bomber3000
Ща прыщавые школьники расисты накинуться со своим "экспертным" мнением.
16:45 27 июня
igogohruhru
гусары, молчать!
16:41 27 июня