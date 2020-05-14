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«А револьвер у ковбоя есть?» Пользователи в восторге от фото гимнастки Солдатовой на коне

18:53
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя российская гимнастка показала фото и видео с занятий по верховой езде.

«Рассматриваю архив,это было незабываемо! P. S.: будет еще серия», — написала в Instagram Солдатова.

«А револьвер у ковбоя есть?» — отреагировал подписчик в комментариях.

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