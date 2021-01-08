Звезда украинского тенниса отстранена за допинг. Ранее она заболела COVID-19

Даяна Ястремская заявляет, что не употребляла запрещенных препаратов и концентрация андрогена в ее пробе минимальна.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отстранена от соревнований по обвинению в использовании допинга. В пробе 20-летней спортсменки, сданной 24 ноября в рамках внесоревновательного тестирования, обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. Украинка, занимающая 29-е место в мировом рейтинге, почти наверняка пропустит Australian Open и в перспективе может получить до двух лет дисквалификации. Зато у Ястремской будет шанс плотнее заняться вокальной карьерой, которую она пыталась начать в прошлом году со соцсетях.

Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.



Full details: https://t.co/rqJxHTFmEW — ITF Media (@ITFMedia) January 7, 2021

Настроена очистить свое имя

Информацию о своем отстранении Ястремская получила 22 декабря, но с объяснениями выступила только через 16 дней, когда о случившемся объявила Международная федерация тенниса (ITF). «Я твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность или запрещенные вещества, — говорится в заявлении украинки. — Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста — 9 ноября 2020 года — сдала отрицательную пробу на турнире WTA в Линце. После этих соревнований я приостановила тренировки, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона.

В моей пробе обнаружена очень низкая концентрация метаболитов местеролона. Учитывая отрицательный результат теста двумя неделями ранее, я получила научную информацию о том, что препарат мог попасть в организм, находясь в составе другого вещества. Кроме того, я проинформирована, что это местеролон используется в качестве лекарства для мужчин, а женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов, которые оно вызывает. Учитывая конфиденциальность разбирательства, я больше не могу поделиться информацией на этом этапе. Однако сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя".

Ребята, будьте аккуратны

Ястремская крайне неудачно провела концовку прошлого сезона, проиграв три матча подряд в первом круге «Ролан Гаррос», в Остраве и Линце. Нынешний теннисный год она планировала начать на этой неделе в Абу-Даби, но, прилетев в ОАЭ в середине декабре, заболела коронавирусом в тяжелой форме.

— Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, — писала спортсменка в Instagram. — Когда я приехала, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела. Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели! Ребята, будьте аккуратны!

Изначально причиной снятия Даяны с турнира в Абу-Даби был коронавирус, но вскоре подоспели скандальные новости из ITF. В международной федерации утверждают, что Ястремская пока не обжаловала отстранение. Но, скорее всего, она рассчитывает оправдаться во время дисциплинарных слушаний и будет апеллировать уже в случае реальной дисквалификации. ITF славится своей либеральностью в допинговых делах (история с Марией Шараповой, скорее исключение). Так что у Ястремской хороший шанс добиться минимального наказания, доказав случайное употребление лекарства, которое, кстати, свободно продается в аптеках Украины.

Верьте в свои силы

Даяна находится в Топ-30 женского рейтинга уже полтора года. На ее счету — три титула на турнирах WTA. При этом в спортивном плане она находилась в тени первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Зато Ястремская неизменно присутствовала в рейтингах самых красивых теннисисток мира, а ее соцсети полны различными бьюти-снимками и фото с огромными букетами цветов. В прошлом году теннисистка выпустила премьерный музыкальный клип «Тысячи меня». «Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моеи? маленькои? мечты, рождение совершенно новои? меня! Мечтаи?те и верьте в свои силы», — прокомментировала это событие Даяна.

В украинском теннисе уже это не первый допинговый скандал. В 2015 году на диметилбутиламине попалась Катерина Козлова. Однако спортсменке удалось доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за ошибки врача, и она отделалась дисквалификацией на полгода. В 2010 году Кристину Антонийчук за употребление фуросемида отстранили на 14 месяцев. Однако в случае с Ястремской речь идет об игроке совершенно другого, более высокого уровня. К сожалению, скандал вокруг Даяны может наложиться на неприятный инцидент с другой звездой спорта с Украины. Ранее стало известно об отстранении знаменитого гимнаста Олега Верняева. О причинах официально не объявлено, однако с высокой долей вероятность это тоже допинг.