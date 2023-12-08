Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог

Теннисистка вспомнила взаимоотношения в своей семье.

36-летняя Мария Шарапова стала гостьей подкаста Armchair Expert («Диванный эксперт» по-русски, хотя armchair — кресло) и рассказала много интересного о своей жизни. В частности — о том, что хочет развиваться в бизнесе и даже стать наставницей для молодых женщин в этом нелегком мире. Но на что обратили внимание все СМИ, так это на слова про воспитание. Без родителей не получилось бы такой Марии Шараповой — красавицы с характером, но отец и тренер теннисистки иногда явно перебирал, и эти истории становились публичными.

Юрий и Мария Шарапова на тренировке. Фото Getty Images

Шарапова — об отце

Сказала уроженка сурового сибирского города Нягань вот что:

— Отец оказал значительное воздействие на мой спортивный путь. Он мотивировал меня, был строг, но справедлив. Моя мама в свою очередь занималась моим образованием, старалась развивать меня культурно. При любой возможности, даже если мы были в Сарасоте, Флорида, мы ходили на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама старалась знакомить меня с чем-то еще в жизни, кроме теннисных мячей. Это был один из ее главных подарков мне, потому что ей было неважно, занимаю ли я первую или 300-ю строчку. Она хотела, чтобы я была любопытной и скромной, — рассказала Шарапова.

Ранее, еще во время карьеры, она высказывалась об отце и матери так:

— Мой отец никогда не считал себя бедным. С теми средствами, с которыми мы приехали в Америку, мы могли остаться дома и жить нормально. У моих родителей была бы нормальная работа, я бы ходила в школу и они обеспечивали бы меня всем необходимым. Но они пожертвовали своей спокойной жизнью ради моего таланта, который разглядели другие люди, — сами, конечно, они в этом не разбирались. Для папы теннис был хобби, а маме вообще до него дела не было. И они приняли это решение — уехать из своей страны туда, где теннис более развит, где больше возможностей. Это трудно. Но я думаю, что он верил, что даже один трофей, один лишний доллар, одна победа стоили того, — говорила теннисистка.

Шараповой принадлежит еще одна цитата с шансами на афоризм: «Я не зря три года спала в маленьких комнатках и ела кашу из пакетиков, играя на турнирах ITF в самом захолустье. И, конечно, я не зря сидела за кухонным столом после обеда, доводя до совершенства сочинения по русскому и примеры по математике, прежде чем они встретятся с моей мамой. Все это помогло мне закалить характер и приобрести самое ценное качество — способность не сломаться».

Мария Шарапова с отцом Юрием держат уимблдонский трофей в 2004 году. Фото Getty Images

Карьера на волоске и скандалы

Можно сказать, что отец Шараповой в прошлом был легендарной личностью, про которую писали все — от спортивных СМИ до бульварной прессы. Да, именно с ним она играла маленькой девочкой в парке ракеткой, которую подарил отцу Евгений Кафельников — Шарапов сам играл в теннис. Но если бы Марии не удалось в свое время грамотно и мягко оттереть родственника от теннисного процесса, ее карьера могла бы пойти по другому пути.

Как писали тогда СМИ, Юрий Шарапов был, во-первых, крайне бескомпромиссен и эмоционален. Во-вторых, любил выпить. А иногда эти два фактора замешивались, как коктейль, и получался настоящий «белый русский».

— Настоящую оскомину организаторам многочисленных турниров набило поведение на трибунах ее отца Юрия, отличительной особенностью которого является частое использование ненормативной лексики. Буквально на каждом турнире папаша обкладывает соперниц дочери трехэтажным матом. Причем очевидцы утверждают, что однажды, войдя в раж, он выкрикнул в адрес одной из российских теннисисток: «Сука, умри!»

Первой публично высказала свое возмущение недостойным поведением отца Шараповой Анастасия Мыскина, которая даже заявила, что откажется играть в сборной России, если в ее состав войдет Маша. Как известно, во время розыгрыша женского Кубка Федерации в команде Тарпищева победительницы Уимблдона не было, — писала 18 лет назад «Газета.Ru».

Действительно, между Мыскиной и отцом Шараповой был конфликт, но не только. В теннисных кругах ходила весьма правдоподобная история, что с отцом Анны Чакветадзе Джамалом Юрий и вовсе сцепился. Мирились затем якобы за рюмочкой. А Амели Моресмо как-то жаловалась, что во время матча Шарапов показал ей жест с приставленной к горлу ладонью.

Еще одна история в СМИ, не верифицируемая, но ходившая широко. Как-то в самолете отец Шараповой нелестно отозвался о тогдашнем ее женихе словенском баскетболисте Саше Вуячиче — мол, неправильный выбор, а тот услышал.

В какой-то момент между Марией и ее отцом состоялся серьезный разговор, и папа самоустранился от тенниса. Он не поехал на матч Кубка Федерации в Израиль, а один из руководителей Федерации тенниса России Владимир Камельзон едко заметил: «Это даже хорошо, что Юрий не приехал в Израиль. У него, знаете ли, старые мозги, он мыслит категориями десятилетней давности».

Эмоции и обьятия отца и дочери. Фото Getty Images

Единственная self-made россиянка

После победы на «Ролан Гаррос» — 2012 Мария рассказывала, что у него не было времени поговорить с дочерью: «Я позвонила папе, он сказал: «Молодец. Я тут на велосипеде, так что перезвоню попозже». Я: «Ну ладно...» Такая вот прекрасная семейная поддержка. Просто ветер в спину. Нет, вообще он был очень рад. Но на велосипеде».

Разумеется, со временем недомолвки между отцом и дочерью растворились во времени и успехах россиянки. Так, во время дисквалификации Мария каждый день ужинала с семьей и рассказывала, что отец удивлялся: «У нас такого 20 лет не было».

Ведь, как бы ни костерили родителей за старые подходы, такая дисциплина приводит к результатам. И на днях Forbes включил Шарапову (единственную представительницу России) в очередной свой список — топ-100 self-made (сделавших сами себя) женщин мира по объему состояния. У Шараповой — 220 миллионов долларов. Стоят ли они жесткого обращения и диких нагрузок в детстве — решает каждый для себя сам. Но судя по тому, как мало спортсменов доходят до таких вершин, ответивших на этот вопрос как Шарапова — единицы.