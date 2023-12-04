Турсунов больше не работает и с Кудерметовой. Почему теннисистки отказываются от успешного тренера?

Дмитрий не дает спуску подопечным.

Российский тренер Дмитрий Турсунов в последние годы был весьма востребован в женском теннисном туре. Он работал с белоруской Ариной Соболенко, эстонкой Анетт Контавейт, британкой Эммой Радукану, швейцаркой Белиндой Бенчич и россиянкой Екатериной Александровой. В последние месяцы Турсунов сотрудничал с одной из лучших теннисисток страны Вероникой Кудерметовой, но на днях на «Трофеях Северной Пальмиры» в Петербурге выяснилось, что тренер и спортсменка расстались. Так почему же Турсунов часто меняет подопечных, несмотря на высокие результаты теннисисток?

Слишком большие требования?

Турсунов вошел в команду Кудерметовой, начиная с US Open, то есть в конце августа. Об этом в сентябре рассказал муж и наставник Сергей Демехин. Причем практически сразу после этого Вероника завоевала титул на турнире WTA 500 в Токио, обыграв на пути к нему лидеров мирового тенниса — Игу Свентек из Польши и американку Джессику Пегулу. Тем удивительнее было услышать, что в новом сезоне никакого продолжения совместной работы не будет.

«Конечно, Дмитрий — прекрасный наставник. Как тренер прямой, что, считаю, и необходимо. Мы не работаем сейчас, но у нас остались хорошие отношения. Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей тоже так, но я ему говорю: «Хватит, все». А тут не могу сказать. Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело», — рассказала сама теннисистка YouTube-каналу «Больше».

Фото Global Look Press

В свою очередь сам Турсунов также дал понять, что причина может крыться в его требовательности: «Признаюсь, меня сложно назвать легким в общении тренером, я требовательный и заряженный на результат. Спуску подопечным не даю. Частенько это мешает работе, особенно когда теннисистка хочет перевести дух, а тут тренер еще больше подстегивает!» — рассказал он на днях РИА «Новости». При этом Дмитрий дал понять, что с Демехиным они быстро нашли общий язык, а себя в команде Кудереметовой назвал, скорее, не тренером, а консультантом. По его словам, Вероника попросила дать ей небольшую передышку, но Турсунов при этом не исключает продолжения сотрудничества. Вот только пока не похоже, что Вероника на такое продолжение настроена. Ведь это вновь заставит ее покинуть зону теннисного комфорта.

Женщины не готовы страдать

С одной стороны, жесткий и требовательный тренер-мотиватор помогает добиваться результатов. Так, по крайней мере, было и с Соболенко, и с Контавейт, да и олимпийская чемпионка Токио Бенчич после начала совместной работы выиграла в начале 2023-го два титула WTA 500 — в Аделаиде (Австралия) и в Абу-Даби (ОАЭ). Белинда не скрывала своего восторга новым наставником, уверяла, что ей нравится «держать свои эмоции в узде, а не идти по пути саморазрушения», не закатывать истерики после поражений и вообще вести себя дисциплинированно. Турсунова она называла очень жестким тренером, который всегда говорит то, что надо услышать, причем иногда не самое приятное. Вот только долго железную дисциплину не вытерпела и Бенчич — в начале апреля их пути с Дмитрием разошлись.

Фото Global Look Press

Затем в мае Турсунов на турнирах в Риме и «Ролан Гаррос» помогал Александровой, но сотрудничество изначально носило временный характер и, скорее, выглядело как консультирование. Что самому специалисту не слишком-то и нравилось. Однако репутация тренера-диктатора, похоже, начала отпугивать теннисисток — большинство из них явно не готовы побеждать любой ценой. Сам Дмитрий дал понять, чтобы войти в топ-5, той же Кудерметовой необходима супермотивация. Но, судя по словам самой Вероники, беспрекословно выполнять все тренерские требования Турсунова на протяжении долгого времени она не готова.

Рано или поздно, похоже, именно из-за этого расставались с тренером и другие его бывшие подопечные, несмотря на высокую эффективность совместной работы. Та же Соболенко именно под руководством Турсунова совершила прорыв в элиту, а Контавейт вообще поднялась на вторую строчку рейтинга WTA. Не принесло результатов только сотрудничество с Радукану. Но Эмма вообще крепкий орешек для любого наставника — она меняет их как перчатки. Возможно, ежовые рукавицы от Турсунова помогли бы ей вернуться на победную волну, но изначально шансов было немного.

Конечно, было бы крайне интересно посмотреть на длительную работу Турсунова с какой-то талантливой и не слишком успешной в последнее время теннисисткой, готовой страдать на тренировках ради светлого игрового будущего. Причем не месяц-два, а куда более долгий срок. Ведь именно такая работа на дистанции может доказать действенность методов Дмитрия — мало прибавить с точки зрения тактики и особенно «физики», надо продержаться на топ-уровне долгое время. И если это получится, значит, форсаж от Турсунова не слишком опасен для здоровья — можно терпеть и работать, не опасаясь травм. Тогда, возможно, к специалисту выстроится очередь. Пока же толп желающих выйти из зоны комфорта в WTA-туре не наблюдается.