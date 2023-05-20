Бывшая первая ракетка мира погрязла в допинговых обвинениях. Кошмар Симоны Халеп

Знаменитая румынская теннисистка, видимо, не скоро вернется на корт.

Дисциплинарный теннисный орган (ITIA) выдвинул новые обвинения в адрес бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. 31-летняя румынка была отстранена осенью прошлого года за употребление запрещенного препарата роксадустата. Решения о дисквалификации за данное нарушение пока нет, но теперь звездную теннисистку догнали новые неприятности. Антидопинговые органы обнаружили странности в биологическом паспорте спортсменки, что трактуется как доказательство применения допинга. Это сильно осложнит работу адвокатам спортсменки, которые ранее критиковали ITIA за медлительность и пренебрежение к правам человека.

Симона Халеп. Фото Global Look Press

Мое имя уже запятнано

«Дело Халеп» — самый громкий скандал в женском теннисе со времен мельдониевой саги Марии Шараповой. Сама Симона отрицает вину, заявляя, что не пыталась получить неспортивное преимущество. Роксадустат — препарат из той же категории, что ЭПО — якобы попал в организм девушки с пищевыми добавками. Их образцы были изучены при помощи Французского агентства токсикологии и фармакологии. Специалисты установили, что вредная примесь не была указана на упаковке. А значит, прием допинга стал ненамеренным. Однако ITIA пока этого официально не признала, ведь исследование биодобавок носило частный характер и было проведено на средства теннисистки.

«Мы понимаем, что наше объявление усложняет и без того непростую ситуацию, — прокомментировала новости о проблемах с биологическим паспортом директор по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед. — С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп эффективным и своевременным способом. Новое обвинение дополняет предыдущее, но выделено в отдельное производство. Мы понимаем интерес к данному делу со стороны СМИ. Однако с нашей стороны неуместно комментировать детали до завершения расследования».

Сама Симона отреагировала на новые обвинения крайне болезненно. «Мало того что мое имя уже запятнано, но я сталкиваюсь с постоянным давлением со стороны ITIA по причинам, которые я не могу понять, — написала Халеп в соцсетях. — Я никогда даже не думала принимать какие-либо запрещенные вещества. Я дважды пыталась получить возможность добиться вердикта Независимого трибунала, но ITIA постоянно находил причины для отсрочки».

Симона Халеп. Фото Global Look Press

Презумпция виновности

Ранее Симона организовала кампанию в свою защиту, жалуясь на слишком долгое разбирательство. Звездная теннисистка не имеет возможности играть с сентября прошлого года и уже понесла из-за этого грандиозные финансовые убытки. Формально сроки рассмотрения дела не нарушены, однако по-человечески девушку жаль. Солидарность с ней выразили многие известные теннисисты. В худшем случае Халеп грозит четыре года дисквалификации. Однако, учитывая обстоятельства дела и лояльность дисциплинарных органов в теннисе, наказание навряд ли превысит один год. Впрочем, сама румынка еще рассчитывает доказать свою абсолютную невиновность.

«Мы четко установили, что я стала жертвой загрязненной биодобавки, — пишет Симона в соцсетях. — Теперь же в ITIA придумали информацию о абнормальных изменениях моей крови. Три всемирно известных эксперта, которые изучали мои анализы, совершенно ясно заявили, что моя кровь абсолютно нормальная. Я чувствую себя беспомощной перед таким давлением и разочарована невозможностью доказать свою невиновность в проступках, которых я никогда не совершала. Я всю свою жизнь была категорически против любого вида мошенничества».

«Единственное, на что я надеюсь в данный момент, это, наконец, получить возможность доказать свою невиновность перед беспристрастным судом, — заключила спортсменка. — Я полностью доверяю правосудию и с нетерпением жду возможности наконец представить свою позицию на слушаниях, которые после длительных проволочек со стороны ITIA назначены на конец мая». Шансы на оправдание у Симоны действительно есть, хотя антидопинговая система устроена так, что, если бы она сразу признала свою вину, то, возможно, уже смогла бы возобновить карьеру. Отстаивать же честное имя в современном спорте, где действует презумпция виновности, долго и дорого.

Западные спортсмены очень любят рассуждать о необходимости борьбы за чистый спорт и всегда с большим удовольствием набрасываются на коллег, подозреваемых в допинговых нарушениях. Особенно если речь о допинговом деле представителя России. Даже если нарушения незначительные или человек был оправдан. Однако, когда звезды спорта сами оказываются в жерновах системы, сразу начинаются жалобы на несправедливость, бесчеловечность и бюрократизм. Вдруг оказывается, что атлеты — это тоже люди, и у них есть такие же права, как и у остальных жителей планеты. Беда только в том, что в ВАДА считают, что борьба за чистоту спорта требует жертв. И, вполне вероятно, что Халеп окажется одной из них.