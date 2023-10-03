Звонарева и Зигемунд пробились в четвертьфинал парного турнира в Пекине
Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович в 1/8 финала парного турнира в Пекине — 7:6 (7:4), 6:1.
Матч продолжался 1 час 28 минут.
В четвертьфинале турнира россиянка и немка сыграют против победительниц встречи Ингрид Гамарра Мартинс/Луиза Стефани (Бразилия) — Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 8) — Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, WC) — 7:6 (7:4), 6:1
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