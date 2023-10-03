Звонарева и Зигемунд пробились в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович в 1/8 финала парного турнира в Пекине — 7:6 (7:4), 6:1.

Матч продолжался 1 час 28 минут.

В четвертьфинале турнира россиянка и немка сыграют против победительниц встречи Ингрид Гамарра Мартинс/Луиза Стефани (Бразилия) — Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 8) — Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция, WC) — 7:6 (7:4), 6:1