Тарпищев прокомментировал поражение Павлюченковой от Андреевой на турнире в Пекине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой во втором круге турнира в Пекине из-за волнения.

«Такое поражение Павлюченковой объясняется тем, что у нее был мандраж. У женщин такое часто бывает. Когда против тебя играют свои и младшие — почти всегда мандраж и волнение. Ничего страшного в этом поражении нет, а Андреева молодец», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Следующей соперницей Андреевой будет Елена Рыбакина из Казахстана. Матч между теннисистками пройдет 4 октября и начнется не ранее 12.30 по московскому времени.