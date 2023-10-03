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Сегодня, 21:43

Тарпищев прокомментировал поражение Павлюченковой от Андреевой на турнире в Пекине

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой во втором круге турнира в Пекине из-за волнения.

«Такое поражение Павлюченковой объясняется тем, что у нее был мандраж. У женщин такое часто бывает. Когда против тебя играют свои и младшие — почти всегда мандраж и волнение. Ничего страшного в этом поражении нет, а Андреева молодец», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Следующей соперницей Андреевой будет Елена Рыбакина из Казахстана. Матч между теннисистками пройдет 4 октября и начнется не ранее 12.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18901967
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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