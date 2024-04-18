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Сегодня, 16:29

Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила чешке Маркете Вондроушовой во втором круге турнира в Штутгарте.

8-я ракетка мира за 1 час 18 минут одолела россиянку со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Потапова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. На счету чешки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге Вондроушова сыграет против белоруски Арины Соболенко.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
Маркета Вондроушова
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