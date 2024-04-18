Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Руане

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла нидерландке Аранче Рус во втором круге турнира в Руане (Франция) — 3:6, 6:1, 3:6.

Матч длился 2 часа 14 минут.

Павлюченкова за игру сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Рус — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

53-я ракетка мира за выход в полуфинал сыграет с полькой Магдой Линетт.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Аранча Рус (Нидерланды) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — 6:3, 1:6, 6:3