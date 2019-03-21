Вихлянцева и Родина проиграли в первом круге турнира в Майами

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира в Майами. Другая россиянка Евгения Родина уступила Саманте Стосур.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Наталья Вихлянцева (Россия, WC) - 1:6, 7:5, 7:6 (7:4)
Маркета Вондроушова (Чехия) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:3, 6:2
Саманта Стосур (Австралия) - Евгения Родина (Россия) - 6:4, 6:2
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