Россиянки Елена Веснина и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Дуэт из России обыграл Чаглу Буюкакчай из Турции и Магдалену Фрех из Польши — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале соперницами Весниной и Звонаревой станут американки Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия, WC) — Чагла Буюкакчай/Магдалена Фрех (Турция/Польша) — 6:2, 6:1