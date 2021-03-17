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Веснина и Звонарева — в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

22:28

Россиянки Елена Веснина и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Дуэт из России обыграл Чаглу Буюкакчай из Турции и Магдалену Фрех из Польши — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале соперницами Весниной и Звонаревой станут американки Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия, WC) — Чагла Буюкакчай/Магдалена Фрех (Турция/Польша) — 6:2, 6:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/12/6/

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