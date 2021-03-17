Кузнецова вслед за Звонаревой вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Светлана Кузнецова стала второй четвертьфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. В игре второго круга теннисистка обыграла китаянку Ван Синьюй.

Соперницей Кузнецовой станет победительница матча между латвийкой Еленой Остапенко и румынкой Жаклин Кристьян.

Ранее 17 марта первой четвертьфиналисткой стала еще одна россиянка Вера Звонарева.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия, 4) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:1, 7:5