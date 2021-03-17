Кузнецова вслед за Звонаревой вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
21:35
Россиянка Светлана Кузнецова стала второй четвертьфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. В игре второго круга теннисистка обыграла китаянку Ван Синьюй.
Соперницей Кузнецовой станет победительница матча между латвийкой Еленой Остапенко и румынкой Жаклин Кристьян.
Ранее 17 марта первой четвертьфиналисткой стала еще одна россиянка Вера Звонарева.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия, 4) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:1, 7:5
1
Зачет
vs
0
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