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20 марта, 19:29

Тимофеева обыграла Грачеву в турнире в Майами

Руслан Минаев
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Россиянка Мария Тимофеева обыграла представляющую Францию Варвару Грачеву в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 21 минуту.

Тимофеева сделала за игру 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Грачевой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Тимофеева во втором круге встретится с чешкой Линдой Носковой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Варвара Грачева (Франция) — 6:3, 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:4, 6:2

Слоан Стивенс (США) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:2, 6:3

Теннис
Варвара Грачева
Мария Тимофеева
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