Аванесян победила Эрику Андрееву в первом круге турнира в Майами

Россиянка Элина Аванесян победила соотечественницу Эрику Андрееву в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:0, 3:6, 6:1.

Матч длился 1 час 40 минут.

Аванесян сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Андреевой — 1 реализованный брейк-пойнт.

Аванесян вышла во второй круг и сыграет с туниской Онс Жабер.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Эрика Андреева (Россия, WC) — 6:0, 3:6, 6:1

Чжу Линь (Китай) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:4