Ван Уйтванк и Кирстя вышли во второй круг турнира в Лугано

Бельгийка Элисон ван Уйтванк вышла во второй круг турнира в Лугано (Швейцария). В матче первого раунда она победила чешку Терезу Шмиткову - 6:2, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В другом матче дня румынка Сорана Кирстя переиграла немку Мону Бартель - 6:7(6:8), 6:2, 6:4.
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя (Румыния) - Мона Бартель (Германия) - 6:7(6:8), 6:2, 6:4
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 4) - Тереза Смиткова (Чехия) - 6:2, 0:6, 6:4
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