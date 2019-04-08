Ван Уйтванк и Кирстя вышли во второй круг турнира в Лугано

Бельгийка Элисон ван Уйтванк вышла во второй круг турнира в Лугано (Швейцария). В матче первого раунда она победила чешку Терезу Шмиткову - 6:2, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В другом матче дня румынка Сорана Кирстя переиграла немку Мону Бартель - 6:7(6:8), 6:2, 6:4.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) - Мона Бартель (Германия) - 6:7(6:8), 6:2, 6:4

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 4) - Тереза Смиткова (Чехия) - 6:2, 0:6, 6:4