Третья сеянная Кузьмова проиграла во втором круге турнира в Лугано

Полячка Ига Свентек вышла в третий круг турнира в Лугано. В матче второго раунда она обыграла третью сеянную Викторию Кузьмову из Словакии – 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Во третьем раунде 17-летняя Свентек сыграет с Верой Лапко из Белоруссии.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша) – Виктория Кузьмова (Словакия, 3) – 6:3, 3:6, 6:2