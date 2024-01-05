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Тренер Кудерметовой Демехин — о календаре WTA: «Расписание очень жесткое. Никто не считается со здоровьем игроков»

Тренер Кудерметовой выступил с критикой международного теннисного календаря
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» выступил с критикой действующего международного теннисного календаря.

— Расписание турниров очень жесткое, самое главное — нам не дают особенного выбора. Если ты пропускаешь что-то в графике, то сразу же теряешь позиции в рейтинге, и это влечет за собой отсутствие возможности «сеяться» на других турнирах. Это не гарантирует, что ты не встретишься с кем-то из топовых игроков в первом круге. Не говоря уже о стремлении всех игроков по итогам года попасть на заключительный турнир.

Никто не считается со здоровьем игроков, все делается будто только ради того, как удобно телевидению, турнирному директору. Все подстраивается под трансляции. Это, безусловно, важно, но нужно быть реалистами и думать немного наперед — каково игроку заканчивать в три часа ночи свой матч и на следующий день выходить под первый запуск. А дело в том, что люди банально даже не представляют, каково игрокам. Дело не в турнире в Мексике, дело в целом в том, как составляется календарь.

Там еще больше вопросов. Турниры очень часто почему-то добавляются в последний момент, и как это происходит — загадка для многих. Это закрытая информация, поэтому игроки и хотят знать, как так получается. Почему за последнее время турниров стало меньше, хотя много стран, желающих их проводить. Где-то есть ограничения в календаре WTA, где-то — на уровне руководства ассоциации. На мой взгляд, это странные решения, в которых трудно найти логику. Поэтому игроки хотят контролировать либо хотя бы быть в курсе того, как эти решения принимаются, — сказал Демехин.

Вероника Кудерметова и&nbsp;Сергей Демихин. «В общении с игроками разделяем человеческие отношения и политику». Позиция тренера Кудерметовой
Теннис
Вероника Кудерметова
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