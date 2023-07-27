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Сегодня, 18:42

Свитолина: «Мы не жмем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция»

Виктория Кравченко
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Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала международные спортивные организации уважать решение спортсменок страны не жать руки атлетам из России и Белоруссии.

«Мы не жмем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция. Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша любовь и поддержка идет Ольге Харлан», — цитирует Свитолину «РИА Новости» со ссылкой на соцсети спортсменки.

Сегодня, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230727/tennisistka-1886700695.html
Элина Свитолина
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