Свитолина: «Мы не жмем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция»

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала международные спортивные организации уважать решение спортсменок страны не жать руки атлетам из России и Белоруссии.

«Мы не жмем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция. Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша любовь и поддержка идет Ольге Харлан», — цитирует Свитолину «РИА Новости» со ссылкой на соцсети спортсменки.

Сегодня, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.