Свитолина обыграла Ферро во втором раунде турнира в Чикаго
21:33
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Фиону Ферро (6:4, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Чикаго (США).
Следующей соперницей украинки станет еще одна представительница Франции Кристина Младенович.
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) — Фиона Ферро (Франция) — 6:4, 6:4
Тереза Мартинцова (Чехия) — Си Сувэй (Тайвань) — 3:6, 6:4, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока
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