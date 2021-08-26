Контавейт вышла в третий круг турнира в Кливленде

Эстонка Анетт Контавейт пробилась в третий круг турнира в Кливленде. В двух сетах она переиграла француженку Каролин Гарсия — 6:3, 6:3.

Следующим соперником Контавейт будет чешка Катержина Синякова.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 6:3