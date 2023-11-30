Мама Самсоновой об учебе Людмилы: «Она знает пять языков»

Светлана Самсонова в интервью «СЭ» рассказала, что ее дочери довольно легко удавалось совмещать спорт с учебой.

— Слышали ли вы о детской мечте дочери, не связанной со спортом?

— Ей нравилось фигурное катание, нравилось танцевать. Повторюсь, что были успехи в гимнастике. Думаю, у нее была возможность остаться в этой дисциплине и достигнуть успеха. Так что все мечты, скорее всего, были связаны со спортом. Это можно объяснить тем, что Люда была очень подвижным ребенком. Да, она еще очень любит музыку. У нее всегда с собой наушники, но в детстве у нас не было желания отдавать ее еще и в музыкальную школу.

— А какие предметы ей больше всего нравились в школе?

— Литература и итальянский. Нам повезло, она знала, для чего учится. Если бы были проблемы с успеваемостью, то ее бы не отпускали на соревнования. А зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Если она много пропускала из-за поездок, то мы брали дополнительные лекции, досдавали все пропущенные темы.

— Приходилось ли вам возить дочку на тренировки в другой город?

— Конечно. Сначала 15 километров в одну сторону, потом 40 и затем 90 километров. Очень длинные расстояния. Учиться приходилось в машине. Как и многим теннисистам, которые сейчас на высоких позициях. При этом Люде удавалось хорошо совмещать спорт с учебой. Никаких нареканий не было. Ей довольно легко давалась школьная программа, языки. Она свободно говорит на пяти языках.

— Русский, итальянский, английский...

— Еще французский и испанский.

— В семье все такие полиглоты?

— Так получилось. Русский я закладывала в детей с самого детства. Они знали его, когда пошли в школу. Умели не только говорить, но и писать, и читать. К тому же в Валле-д'Аоста 50 процентов населения говорит на французском. Поэтому детей с трех лет учили не только итальянскому, но и французскому. Все должны были априори знать два языка. Английский был основным иностранным языком, а испанский Люда выучила в лингвистическом лицее. Не могу сказать, что испанским она владеет свободно, но остальные четыре языка знает на высоком уровне.