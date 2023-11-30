Мама Людмилы Самсоновой о четырех матчах дочери за два дня в Монреале: «Не думаю, что тут причина в нашей национальности»

Светлана Самсонова в интервью «СЭ» призналась, что не смотрит игры дочери в прямом эфире, а также назвала самые запоминающиеся турниры Людмилы в этом сезоне.

— Как много турниров Людмилы вы посещаете за календарный год?

— Я слежу за всеми ее результатами, но на сами турниры выезжаю крайне редко. Например, в этом году была на «мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос».

— Был ли момент, когда вы ездили на все эти турниры дочки? Возможно, когда ей было 13-14 лет.

— В основном этим занимался мой муж. Он возил ее на все турниры, постоянно был рядом. У меня получалось от случая к случаю. Все-таки у нас есть второй ребенок. Если честно, то это очень редкий случай, когда оба родителя имеют возможность постоянно сопровождать своего ребенка. Обычно это делает тренер и один из родителей.

— Смотрите ли вы сейчас финальные матчи Людмилы или не хватает нервов?

— Честно, я вообще не смотрю ее матчи. Только если в повторе. Следить — слежу, но смотреть прямые эфиры — для меня это тяжеловато.

— Какие самые запоминающиеся матчи в этом году можете назвать?

— Выделю в целом турнир в Монреале, когда Люда два дня подряд играла по два матча. Тогда я очень сильно понервничала за свою дочку. За ее здоровье, физическое состояние. Конечно, организаторы были неправы. Однако не думаю, что тут причина в нашей национальности. Просто они не смогли грамотно переработать расписание игр в напряженной ситуации, которая возникла из-за постоянных дождей. Увы, на подготовку к финалу у нее было всего несколько часов, а у Джессики Пегулы целый день. К сожалению, так бывает. Это большой спорт.

Еще понравилось, как она сыграла в Чжухае на малом Итоговом турнире WTA. Классно боролась в обоих матчах, имела реальные шансы выйти из группы, но не сложилось. Тем не менее у нее получился хороший сезон. Она идет к своей цели.