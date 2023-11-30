Мама Самсоновой рассказала, как Людмила долгое время тренировалась с Синнером

Светлана Самсонова в интервью «СЭ» рассказала о занятиях дочери в академии Риккардо Пьятти, последнего тренера в игровой карьере Марии Шараповой.

— Была ли у вас идея фикс сделать из ребенка большого спортсмена? Или была просто задача создавать условия, а там уж что получится?

— Отвечу так: у меня была вера в своего ребенка. Чувствовала, что она может хорошо играть. Но, конечно, мы не загадывали, что Люда будет выигрывать титулы на взрослом уровне, будет претендовать на попадание в топ-10. Это было бы смешно.

— Потому что она не сильно выделялась на юношеском уровне? Не брала титулы?

— Дело не в титулах. Если теннисист стал первой ракеткой своей страны до 18 лет, то не факт, что он будет играть на профессиональном уровне. К сожалению, своими глазами видела много таких примеров. Когда в 10-12 лет у девочки или мальчика начинает что-то получаться. Его/ее хвалят, родителям рисуют серьезные перспективы. Как правило, такой ребенок начинает задирать нос. Из всех, кому давали такие высокие авансы, на моей памяти заиграл только Янник Синнер. Мы его хорошо знаем, они с Людой вместе тренировались у Риккардо Пьятти в Сан-Ремо.

Говорю это к тому, что не так важно, будешь ли ты выигрывать турниры до 18 лет. Есть множество других нюансов, которые влияют на то, свяжет ребенок свое будущее с теннисом или нет. Как подает, какие физические данные, как он растет... Есть много примеров, когда игрока никто не замечал до 20 лет, а он потом выстреливал.

— Дружили ли они с Синнером?

— Вряд ли между ними была дружба. Все-таки есть разница в возрасте (три года. — Прим. «СЭ»), да и женский и мужские турниры — это совершенно разные вселенные. Но, естественно, они часто пересекались в одной академии. Не только на корте, но и в бытовых условиях.