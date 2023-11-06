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Сегодня, 07:36

Свентек завершит год в статусе первой ракетки мира, если выиграет Итоговый турнир

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек может вернуться на первую строчку рейтинга WTA, если победит в Итоговом турнире.

Ранее она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале соревнований в Канкуне (6:3, 6:2). Соболенко могла гарантировать себе первое место рейтинга по итогам года, если бы обыграла представительницу Польши. Теперь шанс на лидерство сохраняет Свентек, идущая второй в рейтинге. Она потеряла статус первой ракетки мира после Открытого чемпионата США-2023.

В финале Итогового турнира полька встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая в полуфинале обыграла соотечественницу Коко Гауфф.

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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