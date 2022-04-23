Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
Россиянка Людмила Самсонова уступила в полуфинале турнира в Штутгарте. В трех сетах она проиграла представительнице Польше Иге Свентек — 7:6, 6:4, 7:5.
Россиянка выиграла первый сет на тай-брейке. Таким образом, Самсонова прервала серию Свентек из 28 выигранных сетов. Эта серия началась в марте с матча против Анжелик Кербер в Индиан-Уэллс.
Теннисистки провели на корте в общей сложности 3 часа 4 минуты. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.
В финале Свентек предстоит сыграть с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5
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