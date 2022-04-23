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Сегодня, 20:22

Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Людмила Самсонова уступила в полуфинале турнира в Штутгарте. В трех сетах она проиграла представительнице Польше Иге Свентек — 7:6, 6:4, 7:5.

Россиянка выиграла первый сет на тай-брейке. Таким образом, Самсонова прервала серию Свентек из 28 выигранных сетов. Эта серия началась в марте с матча против Анжелик Кербер в Индиан-Уэллс.

Теннисистки провели на корте в общей сложности 3 часа 4 минуты. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В финале Свентек предстоит сыграть с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

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