Свентек разгромила соотечественницу Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Полька Ига Свентек разгромила соотечественницу Магду Линетт в третьем круге турнира в Пекине — 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 6 минут.
В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с победительницей матче Ангелина Калинина (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 9).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Магда Линетт (Польша) — 6:1, 6:1
Новости