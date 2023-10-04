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Сегодня, 13:41

Свентек разгромила соотечественницу Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек разгромила соотечественницу Магду Линетт в третьем круге турнира в Пекине — 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 6 минут.

В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с победительницей матче Ангелина Калинина (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 9).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Магда Линетт (Польша) — 6:1, 6:1

Теннис
Ига Свентек
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