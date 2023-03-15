Рыбакина победила Грачеву и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
В четвертом круге она победила россиянку Варвару Грачеву в двух сетах — 6:3, 6:0.
В четвертьфинале соперницей Рыбакиной станет Каролина Мухова из Чехии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:0
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