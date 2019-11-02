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Сувэй и Стрыцова вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

19:05

Представительница Тайвани Су Сувэй и чешка Барбора Стрыцова обыграли немку Лену Гренефельд и голландку Деми Схурс в полуфинале Итогового турнира WTA в парном разряде в двух сетах.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) — Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) — 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/12/2/

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