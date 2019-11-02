Сувэй и Стрыцова вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде
19:05
Представительница Тайвани Су Сувэй и чешка Барбора Стрыцова обыграли немку Лену Гренефельд и голландку Деми Схурс в полуфинале Итогового турнира WTA в парном разряде в двух сетах.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) — Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) — 6:1, 6:2
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