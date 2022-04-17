Белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила в социальных сетях своего возлюбленного экс-хоккеиста сборной Белоруссии Константина Кольцова с днем рождения.

«С днем рождения, МОЙ человечек любимый», — написала девушка, прикрепив подборку фотографий.

Арина Соболенко и Константин Кольцов. Соцсети

Информация о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в Instagram под постом, где сообщила о разводе, и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.