Соболенко рассказала, когда планирует завести детей

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в соцсетях рассказала, через сколько лет планирует завести детей.

«Может через пять лет, может, через десять. Или через три года. Оставлю этот вопрос для решения вселенной», — заявила Соболенко.

Соболенко несколько лет состоит в отношениях с белорусским хоккеистом Константином Кольцовым.

Теннисистка на турнире WTA в Дубае вылетела в первом круге, проиграв хорватке Донне Векич со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. 25-летняя спортсменка является второй ракеткой мира.