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25 февраля, 11:11

35-летнняя Мельникова вышла в финал квалификации турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Марина Мельникова в полуфинале квалификации турнира в Сан-Диего обыграла британку Джоди Беррейдж со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 35-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Другая россиянка Яна Колодинская уступила в полуфинале квалификации Линде Фрухвиртовой (2:6, 0:6).

В финале квалификации Мельникова встретится с Ребекой Шрамковой из Словакии, которая ранее обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Марина Мельникова
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