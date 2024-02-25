35-летнняя Мельникова вышла в финал квалификации турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Марина Мельникова в полуфинале квалификации турнира в Сан-Диего обыграла британку Джоди Беррейдж со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 35-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Другая россиянка Яна Колодинская уступила в полуфинале квалификации Линде Фрухвиртовой (2:6, 0:6).

В финале квалификации Мельникова встретится с Ребекой Шрамковой из Словакии, которая ранее обыграла россиянку Екатерину Макарову.