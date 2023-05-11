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Сегодня, 17:05

Соболенко рассказала, как отпраздновала день рождения и титул в Мадриде

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала, как она отпраздновала 25-летие и победу на «мастерсе» в Мадриде.

6 мая Соболенко обыграла Игу Свентек в финале турнира в Мадриде (6:3, 3:6, 6:3).

— Вы говорили, что победу на мадридском «мастерсе» и свой день рождения отпразднуете уже в Риме. Как отпраздновали?

— Да, в воскресенье вечером пошли поели вкусную пасту, пиццу и мороженое. Прогулялись по Риму. Что может быть еще лучше для празднования дня рождения и титула?

11 мая Соболенко сыграет в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме с американкой Софией Кенин.

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Теннис
Арина Соболенко
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